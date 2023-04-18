Чи впливає ядерний шантаж Путіна на військову допомогу Україні – ГУР

Чи впливає ядерний шантаж російського диктатора Володимира Путіна на військову допомогу Україні від союзників розповіли у ГУР
Погрози Путіна застосувати ядерну зброю не впливають на військову допомогу України від союзників. Це більше “пропаганда на обивателя”.
Про це розповів заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону. Про це інформує НСН з посиланням на РБК-Україна.
У ГУР відповіли, чи впливає ядерний шантаж Путіна на військову допомогу Україні
Він наголосив, що Путін не вперше застосовує ядерний шантаж.
“Найголовніше – це не впливає на міністрів оборони, які збираються на Рамштайні. На обивателя в рамках пропаганди це може діяти, але професіонали все розуміють”, – заявив Скібіцький
Представник ГУР звернув увагу, що Україна почала отримувати більше озброєнь, коли Сили оборони вийшли на ті можливості, які потрібні не тільки для оборони, а й для наступу.
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