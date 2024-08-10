В НЕК Укренерго повідомили, що не відключатимуть світло 11 серпня. Про зміни буде повідомлено додатково.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
“Завтра, 11 серпня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть”, – йдеться у повідомленні “Укренерго”.
У компанії зазначили, що при зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково
Також українців попросили користуватись потужними електроприладами з 11.00 до 15.00 години.
Чи відключатимуть світло 11 серпня – відповідь “Укренерго”
Як ми розповідали раніше,вВ Міністерстві енергетики розповіли, чи планують повертати жорсткі відключення світла найближчим часом.
Навіть якщо повернеться спека, жорстких графіків відключення світла в Україні поки що не планують. Однак на це можуть вплинути потенційні російські обстріли енергоінфраструктури. Тому прогнозувати складно.
Ситуація в енергосистемі України значно стабілізувалася, зокрема, завдяки завершенню планових ремонтів на атомних електростанціях. Тому, наприклад, цими вихідними відключень світла не прогнозують.
При цьому треба пам’ятати, що ситуація може змінитися будь-якої миті через потенційні атаки ворога на енергосистему.
Ще новини України: Відключення світла 10 серпня – чи діятимуть графіки обмеження енергоспоживання