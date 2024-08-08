В НЕК “Укренерго” спрогнозували, чи будуть діяти графіки відключення світла 9 серпня в Україні.
Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
“Завтра, 9 серпня, застосування заходів обмеження не прогнозується”, – йдеться у повідомленні “Укренерго”.
У компанії пообіцяли додатково повідомити у разі застосування обмежень електропостачання.
Також українців попросили ощадливо споживати електроенергію протягом усієї доби.
Чи діятимуть графіки відключення світла 9 серпня – прогноз від “Укренерго”
Графіки повернулися
Як відомо, сьогодні, 8 серпня, стало відомо, що з 17:00 до 22:00 діють графіки відключення світла для промисловості та бізнесу. Це не стосується побутових споживачів.
Обмеження вперше застосували з 29 липня. Причиною цього є зростання споживання через спекотну погоду на півдні та сході України.
Варто зауважити, що під час спеки споживання зростає здебільшого через використання кондиціонерів.
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