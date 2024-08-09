В НЕК Укренерго повідомили, що відключення світла 10 серпня в Україні не прогнозуються.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго” та ДТЕК.

“Завтра, 10 серпня, відключення застосовуватись не будуть”, – йдеться у повідомленні “Укренерго”.

У компанії наголосили, що при зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково.

Також українців попросили користуватись потужними електроприладами з 11.00 до 15.00 години.

Відключення світла 10 серпня – чи діятимуть графіки обмеження енергоспоживання розповіли в “Укренерго”

Як ми розповідали раніше, глава парламентського підкомітету з питань енергозбереження, нардеп Сергій Нагорняк розповів як діятимуть відключення світла взимку.

За словами Нагорняка, взимку при температурі повітря 0°С українці будуть зі світлом по 8-10 годин на добу. Можливість відключення електроенергії до чотирьох годин в зимову пору року може бути перебільшенням.

Сергій Нагорняк важає, що ситуація може бути не такою критичною, як прогнозують деякі експерти.

“Все буде залежати від того, яка буде зима, які температурні режими будуть. І буде залежати, що ми встигнемо до зими відновити, що збудувати з нового. І чи будуть нові обстріли, чи не будуть”, — пояснив нардеп.

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