Чи припиняється виплата пенсії та соцдопомоги під час працевлаштування на роботу – що треба знати

Українцям відповіли, чи зупиняється виплата пенсії з нагоди втрати годувальника та виплата соціальної допомоги як особі з інвалідністю з дитинства під час працевлаштування на роботу

Про це пише social.com.ua у відповідь на запитання читачів, повідомляє НСН,

“Я інвалід з дитинства, отримую соціальну допомогу та пенсію щодо втрати годувальника. При працевлаштуванні на роботу ці виплати заберуть чи ні?”, – йдеться у питанні

У відповідь українцям роз’яснили, що виплата пенсії з нагоди втрати годувальника та виплата соціальної допомоги як особі з інвалідністю з дитинства при працевлаштуванні не зупиняється.

Однак про працевлаштування і Пенсійного фонду, і управлінню соціального захисту населення необхідно повідомити.

Чи припиняються виплати соцдопомоги та пенсій під час працевлаштування

Як ми повідомляли раніше, процедуру оформлення субсидії в Україні планують спростити. Отримувачі субсидій зможуть оформити їх швидше.

Попри війну, українці продовжують отримувати субсидії а оплату житлово-комунальних послуг. Процедуру призначення субсидії хочуть спростити. Надавачі послуг публікуватимуть дані про своїх побутових споживачів на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ), що прискорить процес отримання допомоги.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову «Про оприлюднення інформації для користувачів програми житлових субсидій».

Документ передбачає налагодження ефективнішої комунікації між виконавцями/надавачами житлово-комунальних послуг і ПФУ. Також буде оптимізована процедура доступу до інформації щодо чинних цін і тарифів на комунальні послуги.

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