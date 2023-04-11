Чи повинні українці, які надають послуги репетитора, сплачувати податки зі своїх доходів – ДПС

Багато українців надають послуги репетитора. До репетиторських послуг відноситься підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області пояснили, чи повинні українці, які надають репетиторські послуги, декларувати їх та сплачувати податки.

Про це розповідє НСН.

Чи повинні українці, які надають послуги репетитора, сплачувати податки зі своїх доходів

У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області повідомляють, що якщо викладач-репетитор у минулому році не був зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності та надавав репетиторські послуги фізичним особам, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та 1,5 відсотки військового податку.

До послуг репетиторства відноситься підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів тощо.

Подати декларацію про майновий стан та доходи необхідно не пізніше 1 травня цього року до податкової інспекції за місцем реєстрації, наголосили у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області.

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