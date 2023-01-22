Чи потрібна довідка з військкомату для оформлення права власності – пояснення юриста

Через війну в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Юрист пояснив, чи потрібна довідка з військкомату, якщо мобілізований планує оформити право власності

Адвокат, юрист-волонтер Гарячої лінії АПУ з питань, пов’язаних з військовою агресією, її наслідками та воєнним станом Семен Яценко в ексклюзивному коментарі ZN.UA розповів, чи треба пред’являти довідку з військкомату, якщо військовозобов’язаний планує оформити право власності на автомобіль або нерухомість.

Про це повідомляє НСН

Чи потрібна довідка з військкомату для оформлення права власності

«Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно врегульована Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004. Відповідно до статей 20, 22 цього Закону визначено вимоги до документів у сфері державної реєстрації прав. Так, відповідно до частини 4 статті 20, заява про проведення реєстраційних дій не приймається вичерпному переліку випадків, і відсутність документа про військовий облік не є такою підставою. Так само вимога надати документ про військовий облік відсутня і в Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127). Також Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» від 7 вересня 1998 р. № 1388 не передбачає надання документів про військовий облік при реєстрації прав власності на транспортний засіб. Але у деяких випадках транспортні засоби ставляться на облік в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, і про відчуження таких облікованих автомобілів треба повідомляти протягом 7 днів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Проте жодних довідок, які потрібно надати до моменту державної реєстрації чинним законодавством не передбачено», – пояснив Яценко.

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