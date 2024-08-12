Чи плануються відключення світла 13 серпня – розповіли в “Укренерго”

В Україні відключення світла 13 серпня у вівторок за графіками не заплановані. Водночас, у разі зміни ситуації буде повідомлено додатково.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.
“Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються”, – йдеться в повідомленні.
Водночас в “Укренерго” попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.
“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби”, – наголосили в компанії.
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Також українцям нагадують, що за можливості, користуватись потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами краще у період з 11:00 до 15:00 години щодня.
Зазначається, що перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень.
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