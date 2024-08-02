Чи будуть відключення світла на вихідних – в “Укренерго” зробили прогноз

В Україні відключення світла на вихідних не прогнозуються. У разі зміни ситуації українців попередять додатково.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

” Завтра, 3 серпня, відключення застосовуватись не будуть “, – повідомили в “Укренерго”.

У компанії також додали, що у разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування обмежень попереджатимуть додатково.

“Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами з 11:00 до 15:00”, – вкотре закликали українців енергетики.

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Відключення електроенергії в Україні

Причиною покращення ситуації є те, що в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях. Також споживання знизилося через похолодання.

Повідомляється, що найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції. В той час, як ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні. Тож ощадливе споживання в ці години доби дозволить збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків.

“Тому, за можливості, перенесіть користування потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 години щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній – ще не настав. Перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень”, – закликають в “Укренерго”.

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