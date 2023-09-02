Чи планують підвищення пенсій у 2024 році і що буде із субсидіями – розповіли у Мінсоцполітики

У Міністерстві соціальної політики розповіли про індексацію пенсійних виплат та надання субсидій у 2024 році. Чи планують підвищення пенсій і збереження пільг

Стало відомо, що підтримка громадян продовжиться, незважаючи на повномасштабну війну з російськими окупантами.

Про це розповідає НСН з посиланням на ukr.radio.

Заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак заявила, що у наступному році планується підвищення пенсій. Вона наголосила, що нарахування здійснюються всім українцям, які мають право на них. Виплати можна оформити через електронний кабінет Пенсійного фонду та через державну платформу “Дія”.

Якщо громадянин досяг пенсійного віку за кордоном, він може звернутися до консульства. Марчак нагадала про нововведення – відеозв’язок із Пенсійним фондом. Вона також наголосила, що індексація пенсій очікується у традиційну дату – з 1 березня. Але визначити терміни індексації можна буде лише після затвердження державного бюджету. Розмір підвищення залежатиме від рівня інфляції.

Чи планують підвищення пенсій у 2024 році і що буде з субсидіями

“Розмір індексації та темпи зростання середньої заробітної плати є двома показниками, які визначають розмір індексації відповідно до закону. Про це можна буде говорити на початку 2024 року після надходження статистичних даних за 2023 рік”, – зазначила чиновниця.

Держава повністю виконує зобов’язання щодо виплати пенсій українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях та за кордоном. Однак питання в тому, чи є у людини можливість фізично зняти гроші з карти – українська влада поки що не може на це вплинути.

Що буде із субсидіями у 2024 році

Дар’я Марчак запевнила, що субсидії для українців будуть збережені:

“Ті громадяни, які мають оформлені субсидії, від них не потрібні жодні дії. Пенсійний фонд автоматично перераховує розмір субсидії, наприклад, після підвищення тарифу. Якщо доходи сім’ї не змінилися і тарифи зросли, то автоматично буде перераховано сам розмір субсидії, щоб сім’я не платила за ЖКП більше. Гроші будуть, субсидії виплачуватимуть”, – пояснила заступник міністра соцполітики в ефірі “Українського радіо”.

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