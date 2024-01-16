Синоптики дали прогноз погоди на 17 січня в Україні. Про що попереджають експерти українців
Синоптики прогнозують мінливу хмарність переважно без опадів.
В Укргідрометцентрі розповіли, якою в Україні буде погода у середу, 17 січня, передає НСН.
Синоптики попереджають, що у цей день у регіонах утримається морозна погода. Однак, опади очікуються лише в одному регіоні – у Карпатах.
Місцями в усіх областях можливі сильні пориви віру та морози.
“17 січня в Україні очікують мінливу хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг”, – повідомили синоптики.
Експерти також попереджають про ожеледицю на дорогах. У зв’язку з цим водіїв та пішоходів закликають бути вкрай обережними.
Температура повітря 17 січня зберігатиметься на рівні 7…12 градусів морозу, а на Півночі показники опустяться до -15°С. У денний час в середньому температура повітря коливатиметься від -1 до -6°С, на півночі та північному сході країни 4 – 9 градусі морозу.
Вітер південно-західний з переходом в південно-східний, 5-10 м/сек. Вдень у західних областях можливі пориви до 15-20 м/сек.
Чи очікуються морози в Україні найближчим часом – прогноз погоди на 17 січня
Температура повітря у різних містах України
- Київ – -7…-5°С;
- Ужгород – +1…+3°С;
- Львів – 0…-2°С;
- Івано-Франківськ – 0…+2°С;
- Тернопіль – -3..-1°С;
- Чернівці – 0…-+2°С;
- Хмельницький – -3…-1°С;
- Луцьк – -3…-1°С;
- Рівне – -3…-1°С;
- Житомир – -6…-4°С;
- Вінниця – -4…-2°С;
- Одеса – +2…+4°С;
- Миколаїв – +1…+3°С;
- Херсон – +3…+4°С;
- Кропивницький – 0…+2°С;
- Черкаси – 0…+2°С;
- Чернігів – -8…-6°С;
- Суми – -8…-6°С;
- Полтава – -6…-4°С;
- Дніпро – -4…-2°С;
- Запоріжжя – +1…+3°С;
- Харків – -7…-5°С.
Ще новини України: Коли тепер Водохреща і якою буде погода на Водохреща у 2024 році