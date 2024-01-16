Синоптики дали прогноз погоди на 17 січня в Україні. Про що попереджають експерти українців

Синоптики прогнозують мінливу хмарність переважно без опадів.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою в Україні буде погода у середу, 17 січня, передає НСН.

Синоптики попереджають, що у цей день у регіонах утримається морозна погода. Однак, опади очікуються лише в одному регіоні – у Карпатах.

Місцями в усіх областях можливі сильні пориви віру та морози.

“17 січня в Україні очікують мінливу хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий сніг та мокрий сніг”, – повідомили синоптики.

Експерти також попереджають про ожеледицю на дорогах. У зв’язку з цим водіїв та пішоходів закликають бути вкрай обережними.

Температура повітря 17 січня зберігатиметься на рівні 7…12 градусів морозу, а на Півночі показники опустяться до -15°С. У денний час в середньому температура повітря коливатиметься від -1 до -6°С, на півночі та північному сході країни 4 – 9 градусі морозу.

Вітер південно-західний з переходом в південно-східний, 5-10 м/сек. Вдень у західних областях можливі пориви до 15-20 м/сек.

Чи очікуються морози в Україні найближчим часом – прогноз погоди на 17 січня

Температура повітря у різних містах України

Київ – -7…-5°С;

Ужгород – +1…+3°С;

Львів – 0…-2°С;

Івано-Франківськ – 0…+2°С;

Тернопіль – -3..-1°С;

Чернівці – 0…-+2°С;

Хмельницький – -3…-1°С;

Луцьк – -3…-1°С;

Рівне – -3…-1°С;

Житомир – -6…-4°С;

Вінниця – -4…-2°С;

Одеса – +2…+4°С;

Миколаїв – +1…+3°С;

Херсон – +3…+4°С;

Кропивницький – 0…+2°С;

Черкаси – 0…+2°С;

Чернігів – -8…-6°С;

Суми – -8…-6°С;

Полтава – -6…-4°С;

Дніпро – -4…-2°С;

Запоріжжя – +1…+3°С;

Харків – -7…-5°С.

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