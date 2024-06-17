В Україні діють нові правила ведення військового обліку. Військовозобов’язані повинні оновити свої особисті дані в строк до 16 липня. Чи повинен бути штрих-код у військовому квитку.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міноборони.

Як зазначили у відомстві, громадяни, які отримують нові військово-облікові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі “Оберіг”.

Чи обов’язково повинен бути штрих-код у військовому квитку – відповідь Міноборони

Окрім цього штрих-код стає обов’язковим тільки при видачі нових документів через територіальні центри комплектування.

У разі оновлення персональних даних через ТЦК, ЦНАП або “Резерв+” (без видачі нового військово-облікового документа) – штрих-коди не є обов’язковими.

Для чого потрібен штрих-код

У Міністерстві оборони зауважили, що штрих-код потрібен для обліку громадян у реєстрі – робиться окремий запис номера. Також завдяки штрих-коду працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну.

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