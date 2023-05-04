чи можна отримати довідку ВПО без реєстрації місця проживання

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, чи можуть отримати довідку ВПО переселенці, у яких немає відмітки про реєстрацію місця проживання у документах

Довідку ВПО можна отримати без реєстрації місця проживання. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє НСН.

За словами омбудсмена, переселенцям, які не мають у документах відмітки про реєстрацію місця проживання, можна надати інші докази підтвердження проживання на небезпечних територіях.

Отримати довідку ВПО можна без реєстрації місця проживання

Такими документами можуть бути:

військовий квиток із відомостями про проходження військової служби;

трудова книжка із записами про трудову діяльність;

документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;

свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат про повну загальну середню освіту;

документ про професійно-технічну освіту;

документ про вищу освіту (науковий ступінь);

довідка з місця навчання;

рішення місцевого органу державної влади або органу місцевого самоврядування про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування;

медичні документи;

фотографії, відео.

Крім того, під час подання заяви заявник має надати інформацію в електронній формі. Вона міститься в документах, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Дія” або “єДокумент”, або довідці про подачу документів для оформлення паспорта громадянина України, для осіб, ідентифікованих за відомостями Єдиного державного демографічного реєстру або відомчої інформаційної системи ДМС.

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