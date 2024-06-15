В компанії “Укренерго” розповіли, чи будуть застосовувати відключення світла 16 червня на території України.

Повідомляється, що у неділю, 16 червня, в Україні не діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 16 червня, застосування графіків погодинних відключень для промислових та побутових споживачів не прогнозується”, – йдеться у повідомленні.

Причиною такого рішення є зниження споживання електроенергії у вихідний день. В компанії також зазначили, що якщо ситуація в енергосистемі України зміниться, про це буде повідомлено додатково.

Чи діятимуть відключення світла 16 червня – відповіли в “Укренерго”

Як ми повідомляли раніше, наступного тижня ситуація в українській енергетичній системі буде відчутно складнішою, ніж цього. На українців знову очікують відключення електроенергії

За словами голови правління НЕК «Укренерго», уникнути відключень побутових споживачів не вдасться через два фактории:

прогнозоване зростання енергоспоживання через повернення спеки

виведення в ремонт чергового енергоблока АЕС.

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