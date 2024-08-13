В Україні не планують застосовувати графіки відключення світла 14 серпня. Це пов’язано з тим, що в країні спала спека і з ремонту вийшли 2 атомні енергоблоки.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 14 серпня, застосування заходів обмеження споживання не прогнозується”, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в НЕК “Укренерго” попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі буде повідомлено додатково про застосування відключень світла.

“Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 11:00 до 15:00”, – просять українців енергетики.

Чи діятимуть графіки відключення світла 14 серпня – відповідь “Укренерго”

Відключення електроенергії в Україні

Яквідомо, останніми тижнями в Україні не вимикають світло за графіками. Це пов’язано з тим, що в країні спало прохолодніше, а з ремонту вийшли два атомні енергоблоки.

У Міненерго зазначили, що повернення жорстких графіків відключення світла в поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можуть вплинути потенційні ворожі обстріли енергетичної інфраструктури.

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