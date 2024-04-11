Багатьох українців цікавить питання, чи дадуть субсидію, якщо людина зі складу сім’ї працює в іншому місті
Якщо у житловому приміщенні разом із батьками зареєстровано когось повнолітнього і працездатного, але він не проживає за адресою реєстрації, оскільки працює в іншому місті. Чи дадуть субсидію в такому разі?
Про це розповідає НСН з посиланням на НаПенсії.
Чи дадуть субсидію, якщо члени сім’ї проживають у різних місцях
Так, житлова субсидія може бути призначена без урахування її доходів у разі надання довідки з місця роботи.
Якщо немає можливості надати таку довідку, то цю інформацію слід зазначити у декларації.
У цьому разі субсидія призначається виходячи з акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
Такий акт складається посадовцем сільської, селищної, міської, районної у місті ради і передається до органу Пенсійного фонду.
Ще новини України: Субсидія на неопалювальний період – кому потрібно подати нову заяву