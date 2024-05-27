В компанії “Укренерго” розповіли, чи будуть в Україні відключення світла 28 травня.

У вівторок, 28 травня, протягом доби відключення електроенергії не прогнозується.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.

“28 травня відключення не прогнозуються”, – повідомили в “Укренерго”.

Але, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.

Чи будуть відключення світла 28 травня – відповідь “Укренерго”

За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, ймовірно, це пов’язано з виходом із ремонту одного енергоблоку АЕС. Це як мінімум допоможе покрити споживання електрики, що значно зросло через кондиціонери.

Коваленко також зазначив, що радіти рано, адже у весняно-літній період у ремонти виводитимуть інші енергоблоки.

“Водночас попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити”, – додав Коваленко.

Відключення електроенергії в Україні

З 14 травня в Україні знову почали вимикати світло. Спочатку це були аварійні відключення, зараз світло вимикають за графіками.

Обмеження електропостачання пов’язані з дефіцитом в енергосистемі. Зокрема, причиною стало те що українські енергооб’єкти піддалися низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.

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