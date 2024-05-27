В компанії “Укренерго” розповіли, чи будуть в Україні відключення світла 28 травня.
У вівторок, 28 травня, протягом доби відключення електроенергії не прогнозується.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Укренерго”.
“28 травня відключення не прогнозуються”, – повідомили в “Укренерго”.
Але, якщо ситуація в енергосистемі зміниться, то про застосування обмежень споживання буде повідомлено окремо.
Чи будуть відключення світла 28 травня – відповідь “Укренерго”
За словами гендиректора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка, ймовірно, це пов’язано з виходом із ремонту одного енергоблоку АЕС. Це як мінімум допоможе покрити споживання електрики, що значно зросло через кондиціонери.
Коваленко також зазначив, що радіти рано, адже у весняно-літній період у ремонти виводитимуть інші енергоблоки.
“Водночас попрошу все ж бути економними. Я розумію, що хочеться ввімкнути кондиціонер, у самого вчора рука тягнулася до пульта. Але поки що можна обійтися відкритими вікнами. Тож давайте так і робити”, – додав Коваленко.
Відключення електроенергії в Україні
З 14 травня в Україні знову почали вимикати світло. Спочатку це були аварійні відключення, зараз світло вимикають за графіками.
Обмеження електропостачання пов’язані з дефіцитом в енергосистемі. Зокрема, причиною стало те що українські енергооб’єкти піддалися низці масованих російських ударів. В результаті було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ.
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