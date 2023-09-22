Минулої зими все було погано, зазначають абоненти lifecell. В компанії розповіли, чи буде зв’язок при можливих блекаутах

Про це розповідає НСН з посиланням на “Хвиля”.

Минулої зими Росія активно завдавала ударів по енергосистемі України, тому українці зіткнулися з відключеннями світла, причому кількома годинами вони не обмежувалися.

За таких умов абоненти мобільних операторів зіштовхнулися із проблемами зв’язку. З наближенням нового опалювального сезону багато хто задається питанням – чи знову будуть проблеми з мережею.

Так, на сторінці lifecell у Фейсбуці один із клієнтів компанії вирішив уточнити, чи підготувалася вона до зими.

“Розкажіть, будь ласка, як ви готуєтеся працювати в умовах можливих відключень світла або навіть блекаутів. Попередньої зими все було погано, при відключенні світла мобільний інтернет не працював. Що ви зробили, щоб змінити ситуацію?”, – запитав абонент.

Lifecell відповіли, що базові станції залежать від електроенергії, а коли вона зникає, вони автоматично переходять на живлення від акумуляторів. При цьому надовго акумуляторів не вистачає. Також якщо світло вмикають на кілька годин, то й підзарядитися вони не встигають, тому мобільна мережа працює недовго.

“Конкретний час роботи тієї чи іншої базової станції в середньому без живлення (тільки на акумуляторах) кілька годин. Скільки саме залежить від кількості резервних батарей на тій чи іншій локації. lifecell постійно намагається збільшувати їхню кількість”, – відповіли в компанії.

Чи буде зв’язок при можливих блекаутах узимку – що відповіли у lifecell

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