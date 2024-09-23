Експерт з енергетики розповів, чи буде світло при відключенні АЕС від енергетичної системи і що передбачає аварійний режим роботи.

Експерт з енергетики Сергій Дяченко поділився прогнозами щодо стану енергетичної системи України на майбутній зимовий період. Він зазначив, що за найгіршого розвитку подій українці будуть зі світлом лише 4-5 годин на день.

Про це він сказав в інтерв’ю “Еспресо”, передають “Новини України – НСН”.

За словами експерта, найгірший сценарій передбачає відключення АЕС від енергосистеми, що призведе до аварійних режимів роботи. У такому разі електропостачання може бути обмежене до 4-5 годин на добу.

Проте Дяченко зазначає, що енергетики України вже мають значний досвід у швидкому відновленні пошкодженої інфраструктури.

Чи буде світло при відключенні АЕС від енергосистеми – прогноз від експертів

Експерт з енергетики наголосив, що після останніх обстрілів енергосистема відновила нормальний режим роботи протягом трьох тижнів, що дозволило уникнути масштабних відключень. Він також зазначив, що зниження температур позитивно вплинуло на стабілізацію енергосистеми та графік відключень.

Сергій Дяченко висловив обережний оптимізм із приводу зимового періоду. За його словами, якщо вдасться уникнути додаткових руйнувань енергетичної системи, Україна зможе пройти зиму за більш-менш нормальних умов.

Однак він застеріг, що енергосистема досі працює не так надійно, як хотілося б.

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