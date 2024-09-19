«Битва за світло»: у Києві показали знищений росіянами трансформатор

У Києві показали знищений росіянами трансформатор. Нову інсталяцію під назвою «Битва за світло» виставили на Контрактовій площі.

Повідомляють Новини України – НСН з посиланням на ДТЕК.

Представлений у столиці трансформатор постраждав від обстрілів росії. Пережив декілька влучань уламками і був зруйнований вщент.

Мешканці та гості столиці можуть побачити та оцінити масштаб руйнувань об’єктів української енергетичної інфраструктури, які зазнали понад 1000 російських атаки з жовтня 2022 року.

Армія рф знищила майже 90% усієї теплової та 45% гідрогенерації, а через цьогорічні обстріли наша країна втратила 9 ГВт потужностей. Виставлений на Контрактовій площі трансформатор має власну історію. Про неї розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«… трансформатор має свою історію – після обстрілу він палав добу, бо його неможливо було загасити. І, на жаль, через масштабні пошкодження його неможливо відновити. Ми поставили його в Києві, аби кожен міг на власні очі побачити це так, як бачать енергетики на ТЕС та інших енергетичних об’єктах. Проте, попри всі складності та щоденні ризики потрапити під ворожий обстріл, українські енергетики продовжують свою битву за світло»

У Києві показали знищений росіянами трансформатор: фото

Ще новини України: Як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи – у мережі показали відео