Масштабна пожежа у Тернополі внаслідок атаки: рятувальники показали фото

Рятувальники показали, як борються з вогнем, передають «Новини України – НСН».

На Тернопільщині триває ліквідація пожежі на промисловому об’єкті. Вночі ворог атакував один із промислових об’єктів на території області. Виникла пожежа.

До ліквідації наслідків удару залучено понад 90 надзвичайників, 21 одиницю техніки, 2 пожежні потяги. Наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Мер міста Сергій Надал раніше повідомляв, що до гасіння також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова. За його словами, станом на зараз перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, але тернополян просять обмежити перебування надворі, за можливості закрити вікна у приміщеннях, доки триває гасіння пожежі.

Відомо, що горить ємність з пальним.

Масштабна пожежа у Тернополі: фото

Атака на Тернопіль: що повідомили на брифінгу

У Тернополі сьогодні провели брифінг щодо наслідків атаки шахедами.

Хоч шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, до уточнювальних результатів досліджень обласний центр контролю та профілактики хвороб рекомендує містянам утриматися від тривалого перебування на вулиці.

Бажано тримати дітей в закритих приміщеннях, у квартирах з зачиненими вікнами.

Наразі також проведено забір питної води з водозаборів міста Тернопіль для перевірки наявності цих речовин. За результатами експрес-аналізу, шкідливих речовин у воді не виявлено. Роботи з моніторингу триватимуть доти, доки показники атмосферного повітря не будуть приведені до норми, – повідомила генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук

Оксана Чайчук анонсувала, що також фахівці почали заміри на вміст формальдегідів і фенолів, проте вони потребують більше часу для проведення та аналізу. Ці результати потребують додаткового часу для обробки.

Станом на даний момент перевищень шкідливих речовин немає, виявлено сліди продуктів згоряння СО2, а також хлоровмісних речовин, які не перевищують допустимих концентрацій в атмосферному повітрі.

Генеральна директорка Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Оксана Чайчук повідомила, що близько сьомої години ранку на місце виїхала група реагування на хімічну небезпеку.

Заміри проводилися на межі житлової зони в 7 точках за допомогою приладів експрес-діагностики. Повітря перевіряли на вміст продуктів згоряння, таких як СО, СО2, NO2, хлоровмісні речовини тощо.

Згідно з даними, отриманими від гідрометслужби, напрямок вітру є південно-західний. Факел піднявся досить високо, і шкідливі речовини почали рухатися в цьому напрямку. Маса рухається в напрямку Теребовлі та Козови. Тому заміри проводяться також на території області, в місті Теребовля, прилеглих населених пунктах і селищі міського типу Козова.

Детальніше про атаку ми писали тут: Масована повітряна атака 20 серпня: виникла масштабна пожежа, мешканцям Тернополя слід буди вдома – все, що відомо