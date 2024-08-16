16 серпня спалахнула масштабна пожежа в Києві.Зайнялися балкони житлового будинку на Троєщині. У соціальних мережах публікують фото з чорним димом над багатоповерхівками.
Про це розповідають “Новини України – НСН”.
Зайнялися квартири на трьох поверхах в багатоповерхівці по вулиці Олександри Екстер, 16 (колишня вулиці Марини Цвєтаєвої).
Масштабна пожежа в Києві – рятувальники гасять полум’я в багатоквартирному будинку (фото)
Очевидці кажуть, що полум’я швидко перекинулося з одного балкону на інший.
Повідомляється, що рятувальники гасять вогонь. Площа займання становить 20 квадратних метрів. Полум’я на 8-10 поверхах житлового будинку.
Служба ДСНС вже розпочала гасіння. Кажуть, що поки інформація про постраждалих відсутня, але на амісці НП чергують медики. Скоріш за все, пожежа розпочалася з балконів, фахівці мають встановити, яке навантаження було на балконах і чи були вони захаращені.
Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
Джерело: ТСН.
Ще новини України: Горить Андріївське урочище на Миколаївщині! (фото)