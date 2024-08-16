16 серпня спалахнула масштабна пожежа в Києві.Зайнялися балкони житлового будинку на Троєщині. У соціальних мережах публікують фото з чорним димом над багатоповерхівками.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

Зайнялися квартири на трьох поверхах в багатоповерхівці по вулиці Олександри Екстер, 16 (колишня вулиці Марини Цвєтаєвої).

Масштабна пожежа в Києві – рятувальники гасять полум’я в багатоквартирному будинку (фото)

Очевидці кажуть, що полум’я швидко перекинулося з одного балкону на інший.

Повідомляється, що рятувальники гасять вогонь. Площа займання становить 20 квадратних метрів. Полум’я на 8-10 поверхах житлового будинку.

Служба ДСНС вже розпочала гасіння. Кажуть, що поки інформація про постраждалих відсутня, але на амісці НП чергують медики. Скоріш за все, пожежа розпочалася з балконів, фахівці мають встановити, яке навантаження було на балконах і чи були вони захаращені.

Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Джерело: ТСН.

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