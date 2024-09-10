Як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи – у мережі показали відео

У мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи.
Відео з Великої Лепетихи до знищення водосховища і після оприлюднив 9 вересня 2024 року Телеграм-канал Степ і море/Лівий берег/Херсонщина, передають «Новини України – НСН».
Велика Лепетиха. Каховське водосховище до повномасштабної війни і зараз. Краса південного краю вражає, засмучує наявність чужинської техніки і бурятів, які заздрісно і жадібно вглядаються в будинки місцевих жителів, що покинули окупацію, – коментують відео у Телеграм-каналі
Тут зазначають, що зараз на місці Каховського водосховища виріс густезний ліс висотою до 4 метрів.
Пройде час, і через природній відбір він прорідіє, а лівий берег Херсонщини ЗСУ звільнять від нечисті, – йдеться у повідомленні
Велика Лепетиха — селище, центр Великолепетиської селищної громади Каховського району Херсонської області, колишній центр Великолепетиського району. Розташоване на лівому березі Каховського водосховища, за 153 км від Херсона. В селищі до повномасштабної війни знаходилися елеватор та річковий порт.
Населений пункт знаходиться на двох берегах затоки Каховського водосховища, вода в якому зникла через підрив росіянами Каховської ГЕС і дамби у 2023 році.
На багатьох старих фото можна побачити затоку і міст через неї, який вважається візитівкою селища.
Відео, оприлюднене Телеграм-каналом, зроблене саме з цього пішохідного мосту.
Як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи: відео
Так було до теракту.
А так все виглядає зараз.
Історична довідка
За часів Запорізької Січі на місці нинішньої Великої Лепетихи знаходилися зимівники запорожців, які займалися рибальством та землеробством.
В кінці XVIII століття царський уряд виділив двом дворянам — емігрантам з Франції земельні угіддя біля Лепетиської балки. Один з них отримав землі на східній стороні балки. Тут в 1792 р і виникла Велика Лепетиха
24 лютого 2022 року Великолепетиська територіальна громада опинилась в російській окупації.
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