Як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи – у мережі показали відео

У мережі показали відео, як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи.

Відео з Великої Лепетихи до знищення водосховища і після оприлюднив 9 вересня 2024 року Телеграм-канал Степ і море/Лівий берег/Херсонщина, передають «Новини України – НСН».

Велика Лепетиха. Каховське водосховище до повномасштабної війни і зараз. Краса південного краю вражає, засмучує наявність чужинської техніки і бурятів, які заздрісно і жадібно вглядаються в будинки місцевих жителів, що покинули окупацію, – коментують відео у Телеграм-каналі

Тут зазначають, що зараз на місці Каховського водосховища виріс густезний ліс висотою до 4 метрів.

Пройде час, і через природній відбір він прорідіє, а лівий берег Херсонщини ЗСУ звільнять від нечисті, – йдеться у повідомленні

Велика Лепетиха — селище, центр Великолепетиської селищної громади Каховського району Херсонської області, колишній центр Великолепетиського району. Розташоване на лівому березі Каховського водосховища, за 153 км від Херсона. В селищі до повномасштабної війни знаходилися елеватор та річковий порт.

Населений пункт знаходиться на двох берегах затоки Каховського водосховища, вода в якому зникла через підрив росіянами Каховської ГЕС і дамби у 2023 році.

На багатьох старих фото можна побачити затоку і міст через неї, який вважається візитівкою селища.

Відео, оприлюднене Телеграм-каналом, зроблене саме з цього пішохідного мосту.

Як виглядає Каховське водосховище біля окупованої Великої Лепетихи: відео

Так було до теракту.

А так все виглядає зараз.

Історична довідка

За часів Запорізької Січі на місці нинішньої Великої Лепетихи знаходилися зимівники запорожців, які займалися рибальством та землеробством.

В кінці XVIII століття царський уряд виділив двом дворянам — емігрантам з Франції земельні угіддя біля Лепетиської балки. Один з них отримав землі на східній стороні балки. Тут в 1792 р і виникла Велика Лепетиха

24 лютого 2022 року Великолепетиська територіальна громада опинилась в російській окупації.

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