Через те, що Україна активізувала свої удари по російських об’єктах, Москва змушена переглянути розміщення своїх ППО.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Business Insider.

Під час повномасштабної війни України з росією обидві сторони активно використовують ППО для захисту від атак безпілотників і ракет. Однак успішні удари України та її тактика призвели до того, що Росії тепер доводиться вирішувати, де розміщувати свої засоби ППО, що створює нові можливості для українських атак по менш захищених районах.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що в Росії недостатньо засобів ППО для захисту всіх необхідних об’єктів, навіть у ймовірно безпечних районах. Джордж Баррос, аналітик по Росії з ISW, стверджує, що російська оборона зосереджена на захисті найбільш загрозливих районів, залишаючи інші території незахищеними.

Україна продовжує завдавати ударів по об’єктах РФ, збільшуючи тиск на російське командування. Західні союзники дозволили Україні використовувати свою зброю для атак по деяких військових об’єктах у Росії, що раніше було обмежено цілями на контрольованій Росією території в Україні.

Через успішні удари України росія змушена переглянути розміщення своїх ППО – думка експертів

Крім того, Україна активізувала використання безпілотників, завдаючи ударів по аеродромах і нафтових об’єктах у глибині Росії. Експерти зазначають, що Україна дотримується стратегії, спрямованої на ослаблення російської ППО, змушуючи російські ВПС або залишати бази поблизу кордонів України, або зосереджувати там значні сили ППО.

Ескалація ударів створює напруженість для російської протиповітряної оборони, особливо в таких регіонах, як Крим, окупований Росією 2014 року. Україна цілеспрямовано атакує ППО в Криму, що чинить тиск на російські сили.

Міністерство оборони Великбританії заявило, що атаки України на оборонні споруди в Криму послаблюють здатність РФ захищати повітряний простір півострова.

Експерти вважають, що нинішній конфлікт дедалі більше перетворюється на війну ППО, в якій, попри тиск, Росія поки що зберігає перевагу. Проте Україна продовжує прагнути до рівних умов, домагаючись дозволу на використання зброї дальнього радіусу дії для ударів по російських цілях у глибині території країни.

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