Графіки відключення світла 19 липня в Україні будуть застосовувати протягом всієї доби. При цьому обмеження для чотирьох черг одночасно вводити не планують.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Повідомляється, що завтра, 19 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби.

За інформацією енергетиків, графіки діятимуть так:

З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень

Чотири черги одночасно не застосовуватимуть – графіки відключення світла 19 липня

В компанії “Укренерго” нагадали, що актуальні графіки – на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Ситуація зі світлом

Як ми розповідали раніше, сьогодні, 18 липня, в Україні застосовують відключення електроенергії через дефіцит електроенергії і не тільки.

В “Укренерго” зазначили, що температура повітря в більшості регіонів Україні тримається вище +30°С.

З 8:00 діють чотири черги у Центральному, Північному і Дніпровському регіонах

Також відомо, що негода залишила без світла 374 населені пункти в 6 областях

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