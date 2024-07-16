В Україні відключення світла 17 липня будуть застосовувати впродовж всієї доби по всій території країни.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

Повідомляється, що завтра, 17 липня, діятимуть такі обмеження:

З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень

З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно

Відключення світла 17 липня – які обмеження застосовуватимуть

Ситуація зі світлом

У зв’язку з аномально високою температурою повітря в Україні діють графіки відключень електроенергії.

Енергетики застосовують так звану систему чергування для обмеження споживання електроенергії.

Як ми розповідали, у чотирьох областях України сьогодні введено ГАВ (так звані графіки аварійних відключень, хоча графіків як таких немає, адже передбачити аварії неможливо). Причина такої ситуації – аномальна спека. Ще у 7 областях застосовуватимуть чотири черги відключень. Крім того, аварійні відключення діють через вихід з ладу обладнання.

О 10:00 «Укренерго» віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях

Повідомлялося, що енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу.

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