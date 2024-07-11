В компанії “Укренерго” розповіли, як діятимуть графіки відключення світла 12 липня.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго” та ДТЕК.

“Завтра, 12 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби”, – йдеться в повідомленні “Укренерго”.

При цьому з 16:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно.

У решту годин буде задіяно три черги.

Чотири черги одночасно – як діятимуть відключення світла 12 липня в Україні

У ДТЕК зазначили, є висока ймовірність, що завтра у Києві, Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях відключення у світло-сірих зонах відбуватимуться впродовж всієї доби.

Дефіцит в енергосистемі України спричиняють погодні умови. Споживання електроенергії зростає через аномальну спеку.

Сьгодні, 11 липня, обмеження діють протягом всієї доби, введені три та чотири черги відключень.

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