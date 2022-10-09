Чому українців можуть позбавити субсидії і як цьому запобігти

Українцям, які не можуть самотужки оплачувати житлово-комунальні послуги, як і раніше, буде виплачуватися субсидія від держави. Але багатьох громадян можуть позбавити субсидії – як цього уникнути

Сставлення до субсидіантів буде прискіпливим. Особливо зараз, коли в країні триває війна, і в бюджеті хронічно бракує коштів на фінансування запланованих видатків. Отже, багатьох громадян можуть позбавити субсидії. Одна з причин – наявність заборгованості з оплати комунальних послуг.

Про це нагадали у Міністерстві соціальної політики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Незважаючи на те, що в Україні вирішили зафіксувати тарифи на комуналку на рівні минулого року, комунальні борги українців все одно зростають. Хтось об’єктивно втратив роботу і не може сплачувати за комунальні послуги, а хтось не платить “за компанію”. Але такі несплати лише поглиблюють боргову прірву, в яку потрапляють домогосподарства. Адже споживачі, які не мають боргів, можуть розраховувати на субсидію від держави. А боржників, навпаки, позбавлять субсидії, навіть якщо її було призначено.

“Є випадки, коли державну допомогу можуть скасувати. Залишитись без субсидії можуть громадяни, які не сплачували комунальні послуги вчасно”, – попередила громадян міністр соцполітики Оксана Жолнович.

Проте, затримка плати за комуналку може виникнути з об’єктивних причин. Наприклад, якщо людині затримують пенсію або зарплату. У цьому випадку треба надати довідку про затримку виплат, і субсидію не скасують. Крім того, заборгованість з оплати комуналки можна оскаржити в суді, якщо споживач упевнений, що йому нарахували за комунальні послуги зайві гроші.

Та, якщо борг утворився з вини споживача, то краще його реструктуризувати. Причому зробити це треба завчасно – до початку опалювального сезону. Тоді можна отримати субсидію навіть і з боргами.

Реструктуризація передбачає виплату боргу однаковими сумами упродовж обумовленого періоду. При цьому одночасно зі сплатою боргу треба сплачувати й поточні витрати на комуналку.

Можна реструктуризувати борги за такі види комунальних послуг:

опалення;

гаряче водопостачання;

холодне водопостачання і каналізацію;

газопостачання;

електричну енергію;

вивезення побутового сміття.

Максимальний строк, який закон відводить на реструктуризацію боргу – 60 місяців, тобто 5 років. Строк реструктуризації залежить від суми заборгованості та від доходів боржника.

Для оформлення договору реструктуризації потрібні такі документи:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на житло (право користування житлом);

довідку про склад сім’ї (людей, які зареєстровані в оселі, за яку утворився борг).

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