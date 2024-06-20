Чому обмін полоненими «всіх на всіх» важко здійснити – пояснення правозахисниці

Обмін полоненими «всіх на всіх» складно здійснити, бо РФ не визнає перебування деяких людей у полоні.

Обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх» важко здійснити, адже росія не підтверджує перебування деяких людей у полоні.

Про це заявила глава організації «Медійна ініціатива за права людини» (МІПЛ) Тетяна Катриченко, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пише «Інтерфакс-Україна».

«Україна не має стовідсоткового списку всіх військовослужбовців і цивільних осіб, які перебувають на території рф, оскільки та навіть не підтверджує перебування деяких військових у полоні», — пояснила Катриченко.

Правозахисниця пропонує у цій ситуації спробувати вести облік військовополонених, знаходити та верифікувати тих, хто має травми або проблеми зі здоров’ям.

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«Держава може створювати верифікований облік військовополонених і стежити за переміщенням цих військовослужбовців територією рф, і коли настане момент, що можна буде обміняти всіх, ми знатимемо, хто ці всі й де вони перебувають», — додала очільниця МІПЛ.

Як ми повідомляли раніше, Україна повернула з російського полону ще 75 наших людей. Обмін відбувся 31 травня. Переважна більшість тих, хто нарешті повернувся додому – військові.

Це був 52-ий обмін полонених з початку повномасштабного вторгнення росії.

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