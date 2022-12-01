Через відключення електроенергії в Україні зростуть ціни на продукти – що подорожчає найбільше

В Україні регулярно відключають електроенергію, що пов’язано з її дефіцитом в енергосистемі через ракетні атаки російських окупантів. Виробничі підприємства та супермаркети змушені користуватися генераторами. Через це у майбутньому зростуть ціни на продути. Названі товари, які подорожчають найбільше

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко попередив українців про підвищення вартості м’яса, молочних продуктів, овочів та фруктів. Про це розповідає NNS

Наголошено, що перебої зі світлом вплинули на просідання закупівельних цін на свинину. Генератори також впливають на собівартість кінцевого продукту.

Найбільшою проблемою у виробництві яловичини є її збут. До повномасштабної війни воно найбільше орієнтувалося на експорт.

“Для того, щоб галузь змогла протриматися хоча б на тому ж рівні, що й зараз, їй потрібно негайно виходити на європейські ринки і наші партнери мають цьому сприяти”, – зазначив фахівець.

Через відключення електроенергії зростуть ціни на продукти

Птахівництво – на першому місці використання електроенергії. Для вирощування бройлерів потрібне безперебійне освітлення, приміщення також має бути теплим. В інкубаторах необхідно підтримувати постійну температуру для яєць. Експерт назвав зростання ціни на курятину очевидним.

“Виробники намагаються пристосуватися до такої складної роботи, наявна кількість генераторів відіграватиме велику роль у роботі галузі як для підтримки нинішньої ситуації підприємств, так і розвитку молодняку”, – зазначив Гопко.

Молочна галузь також значно постраждала від наслідків перебоїв із електропостачанням. Ланцюжок виробництва товарів обірвався, що негативно позначилося на ринку. Комплекси не встигають переробляти сировину в повному масштабі, що відчутно вплине на кінцеву ціну. Збільшення обсягом імпорту може дещо стримувати зростання вартості молочки.

Очікується подорожчання овочів та фруктів, для зберігання яких необхідно підтримувати температуру. Це можна зробити через електронні прилади. Використання палива та логістика також вплинуть на кінцеве ціноутворення.

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