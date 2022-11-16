Через аварійні відключення електроенергії у Києві попит на коворкінги, де працюють генератори, зріс у 2 рази, передає NNS.

Водночас перед власниками постало немало завдань. Зокрема, терміново придбати генератори або забезпечити інші джерела безперебійного живлення.

Попит на коворкінги зріс

До початку масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі у столичних офісних просторах було зайнято у середньому 30% площ. Сьогодні середній показник сягнув 60%. Якщо тенденція триватиме, до кінця року попит зросте до довоєнного рівня, вважає Ігор Джебян, співзасновник застосунку для пошуку місць у коворкінгах.

За словами операторів, завантаженість коворкінгів можна порівняти із ситуацією зразка карантинного літа 2020 року. Тоді було зайнято в середньому 50 – 60% площ. Лише у вересні 2020 року цей показник зріс до 73%.

Безперебійне живлення

Власники гнучких офісів готові вкладати кошти у додаткове обладнання, щоб надати клієнтам можливість працювати. У деяких мережах йдуть на переформатування, аби збільшити кількість окремих робочих місць.

Перша тенденція – масова закупівля генераторів. Крім того, мінімізувати ризик знеструмлення допомагає живлення від кількох ліній електромережі.

Як змінилися ціни на коворкінги

Місячна оренда робочого місця у lounge-зоні або open space у столичному коворкінгу коштує 4 500 – 4 800 гривень (приблизно 120 доларів на місяць). Це майже 90 гривень на годину, або 400 гривень на день.

Для порівняння: середні ціни протягом 2021 року коливалися у діапазоні 180 – 220 доларів на місяць.

Джерело: 24 канал