Через 2-3 місяці Україна може залишитися без портів – ОК “Південь”

У Силах оборони Півдня заявили про те, що внаслідок ракетних обстрілів портової інфраструктури Україна вже через два-три місяці може залишитися без портів

Про це розповідає НСН з посиланням на “Хвиля”

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала, що нашій державі потрібна сучасна та потужна система оборони неба та винищувачі F-16

“Нам потрібна протиповітряна та протиракетна оборона. Посилена, потужна, сучасна, здатна протистояти тим типам ракет, які використовує проти нас противник”, – наголосила Гуменюк.

Через 2-3 місяці Україна може залишитися без портів

За її словами, російські війська заблокували практично всі українські порти, і жодне судно не може вийти звідти.

“Через два-три місяці у нас може не залишитися жодного порту. Вони хочуть домінувати на Чорному морі. Вони хочуть мати монополію на зерно. Вони хочуть знищити Україну як країну, здатну годувати весь світ”, – наголосила вона.

Силам оборони, крім ППО, потрібні також сучасні західні винищувачі F-16. З їхньою допомогою військові зможуть бити по озброєнню та кораблям російських окупантів, з яких вони пускають ракети по Україні.

Представниця ОК “Південь” зазначила, що ворог використовує підлу тактику – одночасно запускає крилаті, гіперзвукові та протикорабельні ракети, коли “засоби оборони розосереджені” і не всі з них “здатні протистояти цій загрозі”.

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