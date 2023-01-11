«Чекаємо на ракети» – Арестович розповів, коли може статись масований обстріл України

Олексій Арестович попередив про новий масований обстріл України і розповів, коли це може статись

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Це може статись 12-15 січня.

Про це він сказав 10 січня у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним, повідомляє НСН

«Чекаємо на обстріл крилатими ракетами та іранськими дронами. Якщо охарактеризувати ситуацію – ми в обороні. Але за цей час ми накопичуємо сили, а потім трапляється щось на зразок Харківської чи Херсонської операції», – сказав радник Офісу президента.

Олексій Арестович розповів про новий масований обстріл України

Масовані ракетні удари по Україні

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну ракетами, знищуючи житлові будинки та інфраструктуру.

Від 10 жовтня окупанти завдають масованих ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Метою таких обстрілів є спроби окупантів залишити українців без електрики та тепла під час зими.

Керівник української розвідки Кирило Буданов казав, що в Росії ракет залишилося на два-три масованих удари. Проте експерти наголошують, що ракети в РФ ніколи на закінчаться, оскільки там є їхнє виробництво.

Коли Росія може здійснити нову масовану атаку, та яка ціль ворога розповів полковник ЗСУ