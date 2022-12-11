Коли Росія може здійснити нову масовану атаку, та яка ціль ворога розповів полковник ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, коли окупанти можуть здійснити нову масовану атаку по Україні, та назвав ціль ворога

Передислокація стратегічних бомбардувальників з аеродрому в Енгельсі після “бавовни” жодним чином не впливатиме на здійснення нових атак.

За спостереженнями Росія обстрілює Україну 1 раз на 2 тижні. На думку полковника запасу ЗСУ Романа Світана, окупанти можуть завдати ще кілька масованих ракетних ударів. Ціль воррга – критична інфраструктура.

Про це військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 каналу, передає НСН

Він наголосив, що передислокація стратегічних бомбардувальників з аеродрому в Енгельсі після “бавовни” жодним чином не впливатиме на ухвалення рішень щодо здійснення нових масованих обстрілів. Втім, будуть складнощі із підготовкою та певних маршрутів руху ракет – вони можуть бути змінені. Ба більше, є велике питання у доцільності цих масованих ударів, якщо українська система протиповітряної оборони збиває понад 50% ракет.

Коли росія може здійснити нову масовану атаку

“Це вже як політичне керівництво Росії ухвалить рішення. Вони можуть поставити завдання до нуля випустити всі ракети, які мають і військові виконають наказ”, – зауважив полковник запасу ЗСУ.

Що робитиме Путін, коли закінчаться ракети

Військовий експерт вважає, у Росії вистачить ракет ще на п’ять-шість великих масованих ударів. Після цього, на його думку, у Путіна залишиться два виходи:

ще більша ескалація, аж до застосування ядерної зброї;

перехід до позиційної війни.

Очільник української розвідки Кирило Буданов також вважає, що в РФ залишилися ракети лише для декількох масштабних атак, після чого “вони вийдуть у повний нуль”.

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