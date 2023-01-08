Армії РФ довелося змінити тактику запуску ракет по Україні – Данілов

Російській армії довелося змінити тактику запуску ракет по Україні. Причиною стало те, що все більше снарядів стали не долітати й падати на території країни-агресорки

Тому окупанти коригують маршрути й точки пусків так, щоб ракети летіли меншу відстань над Росією.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, передає НСН

Він сказав, що українським військовим “точно відомо” про те, що частина ракет противника “залишається на території Росії“. Наприклад, нещодавно одна з них упала в районі Волгограда.

“І так може статися, що місця вибуху цих ракет відбудуться в містах їхнього базування. І тому вони на сьогодні роблять так, щоб їхні ракети перетинали меншу територію РФ”, – пояснив він.

Секретар РНБО також сказав, що через санкції ВПК окупантів не можуть налагодити достатнє виробництво ракет.

“Із ракетами в них не все так добре, як би їм хотілося, вони розраховували на коротку війну. І сьогодні те, що вони звертаються до Ірану за ракетами, – це підтвердження того, що вони власне виробництво налагодити не можуть. З урахуванням санкцій, які почали діяти фактично з перших днів війни, ці санкції працюють”, – заявив Данілов.

Він погодився з тим, що українці хотіли б, щоб економічні обмеження проти агресора діяли швидше, але “так не працює” і з часом ситуація для РФ стає дедалі складнішою.

Крім того, Україна завдяки країнам-партнерам значно посилила своє озброєння.

“Якщо ми порівнюватимемо ситуацію, яка була в нас у березні, квітні, травні, липні, і те, що в нас відбувається сьогодні, то і за професійністю, і за наявністю це зовсім два інші світи. Ви пам’ятаєте, що коли в нас не вірили, нам не давали достатньої кількості високоякісної зброї, але ми на сьогодні отримуємо та продовжуємо отримувати зовсім інше озброєння, про яке не могло бути й мови на початку війни. Це зовсім інші назви, це зовсім інша якість, інші відносини з партнерами. Ми довели, що ми можемо боротися”, – підсумував секретар РНБО.

6 січня міністр оборони України Олексій Резніков показав інфографіку про те, скільки ракет використала Росія, скільки виробила і скільки в неї залишилося. Судячи з цих даних, “Кинджалів” у країни-агресорки 53, “Іскандерів” – 52, а ракет Х-22 та Х-32 – 162.

Яких ракет найбільше залишилось у Росії — Данілов