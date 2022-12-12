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Чому РФ обстрілює українську енергетичну інфраструктуру – Резніков назвав ціль ворога

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Олексій Резніков розповів, чому армія РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру України

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чому росіяни продовжують обстрілювати українську енергетичну інфраструктуру

За його словами вони розраховують на початок переговорів.

Про це Олексій Резніков заявив під час брифінгу в Одесі, повідомляє НСН

Армія РФ обстрілює енергетичну інфраструктуру

Чому РФ обстрілює українську енергетичну інфраструктуру – Резніков назвав ціль ворога

“Вони (росіяни – ред.) на полі бою не можуть отримати перевагу і вони воюють з цивільним населенням. Їхня мета – занурити нас у темряву, в холод під час зимового періоду для того, щоб ми здалися, щоб у нас опустилися руки, щоб ми перестали тримати стрій і втратили нашу стійкість. І тоді, за їхнім задумом, ми, можливо, захочемо переговорів”, – наголосив міністр.

Він зазначив, що план окупантів провалиться, оскільки ресурси ворога зменшуються, зокрема ракетні.

“Тому нам необхідно бути стійкими і ми переможемо точно. Потрібно вчитися економити, особливо в ці два основні місяці, які на нас чекають попереду, і вчитися виживати. Ми виживемо – це точно”, – додав Резніков.

Джерело: Укрінформ

Як ракетна тактика окупантів може привести Україну до перемоги – Олексій Резніков

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