Борги за комуналку в Україні зростають: як це вплине на субсидії у опалювальному сезоні

Борги за комуналку у 2022 році вже перевищили 130 мільярдів гривень. Комунальні служби іноді загрожують людям відключенням послуг, але цього зробити у воєнний час вони не можуть, адже зараз діє мораторій зі стягнення боргів із населення. Як це вплине на виплату субсидій

Експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко розповів, чи відобразиться заборгованість громадян на розмірі їх субсидій. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами експерта, великій кількості вимушених переселенців та людей, які втратили роботу, нічим платити за послуги ЖКГ в опалювальному сезоні, коли платіжки за газ будуть по кілька тисяч гривень. Що буде із субсидіями, він не знає, бо щоб перезимувати, потрібно виплатити громадянам мінімум 80-90 млрд, а цієї суми в бюджеті немає.

“Незрозуміло, що буде із субсидіями. У нас цього року закладено 39 млрд, плюс залишки 42,6 млрд, з урахуванням, що у нас 5 мільйонів робочих місць втрачено і 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, ці всі люди, хоча б половина з них, вимагатимуть субсидій”, – зазначив Попенко.

Позбавити людей субсидій у воєнний час держава не може. У Мінсоцполітики вже сказали, що отримання міжнародної матеріальної допомоги також не буде перешкодою для отримання субсидій в опалювальний сезон.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що запланований субсидійний бюджет було збільшено на 3 млрд. грн, відносно з минулим роком.

За словами Жолнович, уряд вживає усіх заходів для того, щоб викупити заздалегідь певну кількість газу та енергоносіїв, щоб не збільшувалися тарифи взимку. Кількість субсидіантів очікується приблизно така сама, як і минулого року.

Як вплине отримання допомоги від міжнародних організацій на субсидії українців