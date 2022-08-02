Як вплине отримання допомоги від міжнародних організацій на субсидії українців

Багато українців під час війни отримують матеріальну допомогу від міжнародних організацій. Фактично це додатковий дохід, і багатьох хвилює питання, чи не вплине нарахування цих грошей на субсидії

За словами нового міністра соцполітики Оксани Жолнович, допомога від міжнародних організацій не скасовує допомоги та пільг від держави. Найближчим часом цей пункт буде закріплено законодавчо.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Жолнович зазначила, що Мінсоцполітики не можуть позбавити допомоги тих, хто цього потребує. До початку нового опалювального сезону та після українці можуть подавати заявки на отримання допомоги від міжнародних організацій, якщо вони ще цього не зробили. Нагадаємо, що отримати 2200 грн можна лише від однієї організації.

Отримувачами міжнародної допомоги та субсидій є одні й ті самі категорії українців: люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні матері чи батько, багатодітні сім’ї, малозабезпечені сім’ї, зокрема серед ВПО.

“Ми вже готуємо проект постанови, якою ось ці міжнародні допомоги внесемо до переліку таких, які не впливають на отримання субсидії. Ми розуміємо, що цим людям і так складно. Мета держави – підтримати та допомогти, а не дати одну допомогу, але зменшити іншу. . Тому питання буде вирівняне. Ця допомога не вплине на розрахунок субсидій для сімей, які мають право на субсидію”, – заявила міністр.

Хто може розраховувати на допомогу від міжнародних організацій: відповіді на запитання