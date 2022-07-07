Блокування зарплат українців у ПриватБанк: що потрібно знати, щоб не втратити гроші

У Приватбанк розповіли про блокування зарплат українців. Якщо джерело походження грошей незрозуміле, а гроші на рахунок надходять чималі, то такий рахунок можуть заблокувати. У яких випадках проводитимуть фінмоніторинг

Державний ПриватБанк не блокуватиме зарплати клієнтів та їхні витрати, що не перевищують 500 тисяч гривень на місяць. Втім, і банківські операції на вищі суми не блокуватимуться, якщо джерело походження грошей зрозуміле і не потребує жодних уточнень.

Про це повідомили в прес-службі ПриватБанку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У банку наголосили, що таких клієнтів, чиї рахунки не вимагають фінмоніторингу – понад 99%. Їм ні про що не треба турбуватися, адже їхні зарплати, що надходять на карту, або набагато нижчі за 500 тисяч, або достатньо прозорі і не викликають жодних запитань.

Однак, якщо джерело походження грошей незрозуміле, а гроші на рахунок надходять чималі, то такий рахунок можуть заблокувати – до з’ясування законності походження грошей. Те саме стосується і витрат на суму, що перевищує 500 тисяч гривень на місяць. Грошовий переказ з рахунку клієнта можуть заблокувати, якщо виникла підозра, що ці гроші можуть використовувати для фінансування тероризму, купівлі наркотиків та інших незаконних цілей.

“Навіть у випадках, коли фінансові операції клієнтів суттєві за обсягами – наприклад, перевищують 500 тис. грн на місяць – банк робитиме все можливе, щоб встановити їхні джерела з інформації, що вже є”, – роз’яснили в ПриватБанку.

Проте, якщо зарахування на рахунок клієнта та його витрати надто відрізняються від його офіційної зарплати, у банку можуть виникнути питання, звідки, власне, гроші.

При цьому в банку наголосили: для одного виду грошових переказів, незалежно від їхньої суми, фінмоніторинг не знадобиться. Це стосується випадків, коли гроші переводитимуться на підтримку ЗСУ, волонтерство чи благодійність. Тоді пояснювати джерело походження грошей не доведеться.

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