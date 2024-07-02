В Україні відключатимуть світло 3 липня за графіками весь день. Також планується застосувати більш жорсткі обмеження.

Про це повідомляють «Новини України – НСН» з посиланням на “Укренерго” у Telegram.

“Завтра, 3 липня, обленерго будуть застосовувати: з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби – три черги відключень одночасно”, – йдеться у повідомленні компанії.

Більш жорсткі обмеження – як відключатимуть світло 3 липня

В компанії зазначили, що по всій території Україні спостерігається високий рівень споживання електроенергії через спеку.

Українців вкотре закликали економно споживати електроенергію.

Як відомо, сьогодні, 2 липня, в Україні весь день застосовують три черги відключень світла одночасно. На практиці це означає, що електропостачання немає і в “сірих” зонах графіків.

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