Атака по Україні 15 липня “шахедами” та ракетами – що відомо

У Генштабі ЗСУ розповіли про атаку по Україні 15 липня ударними безпілотниками та ракетами

Крім того, протягом доби по Україні завдано 50 авіаударів та здійснено 43 обстріли з РСЗВ, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на суботу, 15 липня, окупанти завдали чергового удару по Україні іранськими ударними безпілотниками Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами, повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ). Військові уточнюють інформацію щодо наслідків цієї атаки.

Про це розповідає НСН з посиланням на dw.com

Як ідеться у зведенні, протягом минулої доби для ударів по території України російською армією застосовано 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed та зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. Сили оборони України знищили 16 “шахедів”.

Атака по Україні 15 липня “шахедами” та ракетами

Крім того, Росія завдала 50 авіаційних ударів та здійснила 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню, інформують у генштабі і додають, що основні зусилля російської армії і далі зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

У Telegram-каналах військові адміністрації Сумщини і Запоріжжя повідомляють про масовані обстріли областей протягом доби. На Сумщині обстрілів зазнали Новослобідська, Хотінська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Дружбівська, Глухівська, Білопільська громади, зафіксовано понад 100 “прильотів”.

На Запоріжжі зафіксовано 27 руйнувань об’єктів житлової та соціальної інфраструктури у 15 населених пунктах області. 39 артилерійських ударів здійснено по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Чарівного, Левадного, Успенівки, Приютного, Степногірська. Авіацією поцілено по Оріхову, Омельнику, Малій Токмачці, Новоданилівці.

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