5 доступних компонентів, якими можна замінити миючий засіб

На кожній кухні знайдуться засоби, якими можна замінити миючий засіб для посуду, якщо у вашому домі закінчилася побутова хімія. Впоратися з миттям жиру та залишків їжі на посуді допоможуть п’ять перевірених засобів

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Харчова сода

Посуд содою мили наші бабусі та мами в ті часи, коли інших засобів для миття ще не було. Сода справляється зі своїм завданням чудово. Вона ефективно очищає посуд і надає йому блиску. До того ж, цей компонент – натуральний антисептик. Соду можна використовувати для очищення столових приладів, каструль, чайників та будь-якого кухонного приладдя.

Лимонна кислота

Лимонна кислота стане в нагоді в господарстві для видалення накипу з чайника. Для того, щоб позбавитися нальоту на стінках приладу, залийте 2 ч.л кислоти водою і прокип’ятіть кілька разів. Потім добре промийте чайник, і він блищатиме. Таким же способом можна очищати будь-який металевий та емальований посуд.

Господарське мило

Помити посуд, через брак інших засобів, можна мильним розчином. Господарське мило відмінно усуває мікроби та очищає будь-які поверхні. Для миття посуду його також можна використовувати.

Оцет

Оцет підійде для очищення поверхонь, що пригоріли, з каструль і сковорідок. Також оцет, розведений у воді, змиє залишки жиру не гірше за миючий засіб. Він видаляє накип у чайнику, вбиває мікроби і чудово відбілює світлі тарілки, чашки та каструлі.

Гірчичний порошок

Ще один засіб, який чудово справляється з видаленням жиру з посуду. Перетерті зерна гірчиці досить просто нанести на посуд, потерти та ретельно змити водою.

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