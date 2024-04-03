Ігроманія в ЗСУ може загрожувати національній безпеці – Bloomberg

Ігроманія в ЗСУ, про яку почали гучно говорити нещодавно, може загрожувати національній безпеці. Про це пише Bloomberg і пояснює, чому.

Епідемія ігроманії в ЗСУ призводить до того, що бійці беруть кредити та закладають військову техніку для покриття боргу, — пише Bloomberg, передає НСН.

Автори статті зазначають, що зарплата бойового військового в Україні – понад 100 тис. грн. Більшість цих грошей залежні бійці витрачають на азартні ігри.

Петиція, подана українським військовослужбовцем, вказує на небезпеку того, що війська, які часто проводять довгі години поза боєм, витрачають частину своєї місячної зарплати на ігрові онлайн-платформи на мобільних телефонах. Військовослужбовці на фронті можуть заробляти близько 100 тисяч гривень (2500 доларів) на місяць, що в п’ять разів перевищує середню зарплату в Україні, – йдеться у статті

Українська влада шукатиме способи приборкати залежність від азартних ігор серед військовослужбовців, оскільки зростає занепокоєння, що ігрова діяльність підриває моральний дух і становить загрозу безпеці.

У документі, поданому військовослужбовцем, який представився Павлом Петриченком з 59-ї бригади, повідомляється про українських солдатів, які витрачають зароблені гроші на азартні ігри, беруть кредити, щоб покрити борги, а іноді здають військову техніку, як-от безпілотники та тепловізори, для виконання платежів.

«Для багатьох з них азартні ігри стають єдиним способом боротьби зі стресом, швидко викликаючи дофамінову залежність і підриваючи самодисципліну», – написав Петриченко в зверненні, яке набрало 25 тисяч підписів, необхідних для розгляду

У петиції також вказувалося на ризик того, що російські оператори онлайн-казино набирають клієнтів за допомогою реклами, призначеної для забезпечення доступу до особистих даних як військовослужбовців, так і цивільних. Крім того, боржники – це готова мішень для маніпуляційних кампаній, які проводить російська розвідка, йдеться у петиції.

Президент Володимир Зеленський прокоментував петицію, зазначивши, що зустрічався з високопоставленими силовиками, аби обговорити питання грального бізнесу на фронті.

«Ми готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть належним чином захистити інтереси суспільства», – сказав Зеленський у своєму черговому телезверненні. Він не уточнив, які заходи розглядає уряд.

Український депутат Ярослав Железняк заявив, що парламентський комітет збереться в четвер для обговорення проекту закону, який посилює контроль над індустрією азартних ігор, включаючи покарання за незаконну рекламу.

Зазначимо, вже завтра комітет має проголосувати за законопроект про ліквідацію КРАЇЛ (Комісії з грального бізнесу). Її функції можуть передати Мінцифрі.

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