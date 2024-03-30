Петиція щодо перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ зібрала необхідну кількість підписів для розгляду. Тепер її повинен розглянути Кабмін.

Про це йдеться на сайті «Еспресо», передає НСН.

Відповідну петицію зареєстрували ще 17 січня. Станом на 30 березня вона зібрала понад 28 тисяч підписів.

Автор петиції вказує, що створення телемарафону та контенту для Freedom є надзвичайно дорогими для державного бюджету.

«За 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн. За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень», йдеться у тексті петиції.

Петиція щодо перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ зібрала необхідну кількість голосів

Крім того вказується, що телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі. А ще є засобом політичної боротьби.

“Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо, що телемарафони “Єдині новини” та “Фрідом” є шкідливими для національної безпеки, демократії та економіки України. Ми вимагаємо припинити трансляцію телемарафонів та перерозподілити виділені на них кошти на потреби оборони країни», – зазначили в петиції

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