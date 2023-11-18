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Тег:
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Які професії будуть найбільш затребувані у найближчі 10 років – розповіли в мінекономіки

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Які професії будуть найбільш затребувані у найближчі 10 років – розповіли в мінекономіки
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Які професії будуть найбільш затребувані у найближчі 10 років, розповіли в мінекономіки, повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна НСН.

У наступні 10 років найбільш затребуваними на ринку праці будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила на міжнародному форумі “Людський капітал: навички для майбутнього”.

Ми вже сформували своє враження та свої висновки щодо того, хто нам буде потрібен, які будуть найбільш ключові навички, спеціальності та професії у наступні 10 років… Ми приходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей. Що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика), – розповіла Бережна

За її словами, також будуть потрібні:

  • медичні працівники, включаючи реабілітологів та психологів,
  • фахівці енергетичної сфери,
  • фахівці з публічної політики,
  • фахівці будівельної сфери,
  • зокрема архітектори,
  • інженери-проєктувальники.

Ще новини України: Ринок праці – які професії будуть затребувані в Україні до 2027 року

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