Які професії будуть найбільш затребувані у найближчі 10 років, розповіли в мінекономіки, повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна НСН.

У наступні 10 років найбільш затребуваними на ринку праці будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій.

Про це заступниця міністра економіки Тетяна Бережна заявила на міжнародному форумі “Людський капітал: навички для майбутнього”.

Ми вже сформували своє враження та свої висновки щодо того, хто нам буде потрібен, які будуть найбільш ключові навички, спеціальності та професії у наступні 10 років… Ми приходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні фахівці для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей. Що дуже важливо, нам будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика), – розповіла Бережна

За її словами, також будуть потрібні:

медичні працівники, включаючи реабілітологів та психологів,

фахівці енергетичної сфери,

фахівці з публічної політики,

фахівці будівельної сфери,

зокрема архітектори,

інженери-проєктувальники.

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