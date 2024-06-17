Якби найближчим часом відбулися вибори в Україні – було б 3 фаворити

Якби найближчим часом відбулися вибори в Україні, найбільша конкуренція була б між президентом Володимиром Зеленським та ексголовкомом ЗСУ Валерієм Залужним, підтримка яких зберігалася б на однаковому рівні. За кожного з них порівну готові голосувати 27% українців.

Водночас до рейтингу потрапив і Петро Порошенко, який дещо відстає від умовних опонентів. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у межах проєкту Mobilise із 26 травня до 1 червня.

Так, 27% респондентів висловили намір проголосувати за Зеленського, що демонструє спад його підтримки на умовних виборах. Втім, соціологи припускають, що він все одно здобув би перемогу.

За Валерія Залужного теж висловили готовність голосувати 27% респондентів. Втім, ексголовком, як зазначають експерти, має недоліки для політичної кар’єри. Зокрема, кажуть, що це змінило б чіткий розподіл між армією та контролем над нею з боку демократично обраного цивільного уряду, що є важливою умовою стійкості демократії.

А ось п’ятий президент Петро Порошенко на виборах мав би 7% підтримки громадян. Тож соціологи зазначають, що він навряд чи був би конкурентоспроможним на виборах.

Опитування КМІІС: як підтримують Зеленського

За результатами опитування, в якому взяли участь 2 011 повнолітніх респондентів підконтрольних регіонів України, Володимир Зеленський втратив понад 20% своєї підтримки серед громадян. Наразі його діяльність схвалюють 56% українців, а ще у вересні-2023 було 77%. А 37% опитаних – не схвалюють.

Крім того, 70% опитаних громадян згодні, що Зеленський має залишатися президентом до закінчення війни. Залежно від регіону проживання з цим згодні 65-74% респондентів, тобто переважна більшість українців не ставлять під сумнів легітимність президента. А протилежну думку висловлюють 22% опитаних.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Легітимність, рейтинг і довіра до Зеленського – цифри опитування змінилися