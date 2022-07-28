Як власникам будинків і квартир підготуватися до найскладнішого опалювального сезону

Опалювальний сезон 2022-2023 обіцяє бути найскладнішим за всю історію незалежної України. Держава на усіх рівнях вже готується до зими. А от як власникам будинків і квартир підготуватися до холодів, розповів експерт – засновник ГО “Спілка споживачів комунальних послуг” Олег Попенко, передає NNS.

Зараз повно порад у мережі з приводу того, як готуватися до опалювального сезону. А те, що він може бути апокаліптичним, у більшості сумнівів немає, – каже Олег Попенко.

Він теж поділився порадами, розділивши їх на дві частини – для власників приватних будинків і власників квартир.

Як підготуватися до опалювального сезону власникам приватних будинків

У приватному будинку мають бути по можливості всі джерела енергії. Треба і генератор купити (до 5 кВт вистачить), і твердопаливний котел, і дрів 7-8 куб, і солярки літрів 100.

Але на це все необхідно щонайменше 30 -40 000 грн. У зв’язку з відсутністю грошей дозволити собі таке зможуть одиниці. Ну, нехай 10% від загальної кількості людей, – з сумом констатує експерт.

Як підготуватися до опалювального сезону власникам квартир

В багатоквартирному будинку все гірше, – вважає Олег Попенко.

І пояснює, чому:

Там нічого встановити не можна, вікна здебільшого вже поміняли (якщо ні, то треба встигнути, але вони за рік катастрофічно подорожчали).

Якщо є надія на те, що витримає електропроводка, можна встановити електричний радіатор.

Але, як показує практика останніх років, не витримує проводка навіть у нових будинках, стабільно до кількох десятків пожеж за місяць лише у Києві. Горить проводка, квартири, люди гинуть стабільно у пожежах, – каже експерт.

Він радить обов’язково перевірити проводку у всьому будинку, а не лише у своїй квартирі.