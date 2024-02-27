У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога: скільки у росії вбитих і поранених

У Генштабі пояснили, як рахують втрати ворога, та повідомили, скільки у росії вбитих і поранених солдат. Нагадаємо, в сьогоднішньому звіті Генштабу ЗСУ заявляють, що росія втратила вже більше 412 тисяч військових на полі бою. А на недавній прес-конференції президент Зеленський назвав цифру 180 тисяч. І це викликало питання у суспільства.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що втрати Росії у війні проти України становлять 412400 осіб вбитими та пораненими станом на 27 лютого 2024 року. Про це пише Українська правда, передає НСН. А Зеленський говорив на прес-конференції тільки про вбитих окупантів.

Скільки у росії вбитих і поранених

Щоденно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднює загальні бойові втрати ворога. Підкреслимо – це саме загальні втрати. Загальні втрати російських окупантів, які публікує Генеральний штаб, складаються з двох основних показників втрат, які отримує противник у ході ведення бойових дій. А саме – безповоротні втрати та бойові санітарні втрати ворога. І станом на 27 лютого 2024 року загальні втрати російських окупантів орієнтовно становлять 412400 осіб, – розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов

На великій пресконференції 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових, а з російського боку значиться 180 тисяч загиблих.

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