«Гвардія наступу» – розпочалося формування 8 бригад добровольців. Як долучитися?

МВС України розпочало національну кампанію рекрутингу “Гвардія Наступу”. З яких бригад вона складається, який процес долучення, які завдання – про це розповідає НСН.

Кампанія передбачає формування низки додаткових бригад Національної гвардії, Національної поліції та Державної прикордонної служби, які посилять наші сили оборони під час майбутнього наступу і допоможуть остаточно вибити російських окупантів з території України.

Йдеться про такі бригади:

“Сталевий кордон” (бригада Державної прикордонної служби України, у лавах якої є воїни, які захищали кордон з агресором, боронили “Азовсталь” і воювали на Бахмутському напрямку),

“Червона калина”, яка формується у Калинівці, Вінницька область,

“Лють” (бригада Національної поліції України),

“Рубіж” (до лав бригади увійшли воїни, які відстоювали Рубіжне на Луганщині),

“Спартан” (штурмова бригада),

“Кара-Даг” (братиме участь у звільненні АРК),

“Буревій”

“Азов”.

Україна не потребує мобілізації сотень тисяч нових воїнів. У цьому випадку йдеться про формування абсолютно нових підрозділів у структурі МВС України виключно із тих, хто зголошується сам – тобто з високомотивованих добровольців.

Процес рекрутингу наступний:

доброволець приходить у ЦНАП, де йому пропонують 8 бригад на вибір, відповідно до його мотивації, цінностей та поглядів.

Він знайомиться зі специфікою новостворених підрозділів, дізнається про командирів та найбільш заслужених воїнів, які вже проходять там службу.

Потім – кількамісячна інтенсивна підготовка із наступним бойовим злагодженням нових підрозділів.

І лише після цього добровольці братимуть участь у наступальних операціях

«Гвардія наступу» – детальніше про рекрутинг

Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко детальніше розповіла, як добровольцям доєднатися до військових частин, які будуть звільняти тимчасово окуповані території України. Йдеться про вісім бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби, набір до яких розпочався лише вчора.

За словами заступниці міністра, процес комплектування передбачає два шляхи подачі заявок: через Центр надання адміністративних послуг в регіонах або онлайн. Охочі можуть обирати спосіб самостійно.

Щоб долучитись онлайн потрібно перейти за посиланням (https://storm.mvs.gov.ua/.ua), вибрати підрозділ і заповнити коротку електронну форму. Якщо доброволець приходить у ЦНАП, там йому запропонують 8 бригад на вибір, відповідно до його бажання та мотивації.

“Кандидати пройдуть військово-лікарську комісію на базі медзакладів системи МВС. Далі на них чекають тестування, зокрема психологічне, спеціальна перевірка та фізичні випробування. Тільки після цього вони розпочнуть навчання та злагодження, щоб згодом виконувати бойові завдання”, – зазначила Катерина Павліченко

Вона також підкреслила, що укомплектовуються бригади винятково з добровольців. Не варто плутати це з мобілізацією.

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