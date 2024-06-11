Як сьогодні діятимуть графіки відключень світла: обмеження подовжили

Вчора в « Укренерго » повідомляли, що у вівторок 11 червня графіки відключень світла діятимуть з 16:00 до 22:00. Але сьогодні в компанії оновили інформації і заявили, що обмеження подовжено.

Про це інформують Новини України – НСН.

Як сьогодні діятимуть графіки відключень світла

Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.

Причина – споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас, українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Вчора, 10 червня, на Харківщині з 15:15 до 17:15 через технічні ускладнення в магістральній мережі Диспетчерський центр «Укренерго» був вимушений застосувати аварійні відключення для споживачів м. Харків.

Також вчора по всій території України з 16:00 до 22:00 обленерго застосовували графіки погодинних відключень.

Аварійна допомога

Вчора, 10 червня, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 22:00 до 23:00 з енергосистеми Польщі.

Імпорт

Протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 865 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 636 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Мережі «Укренерго» та «Обленерго»

Через погодні умови на ранок залишається знеструмленими 51 населений пункт у Київській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти.

Через бойові дії: є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях.

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